Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsüne TÜBİTAK'tan ödül

Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsünün TÜBİTAK tarafından " Türkiye'nin en iyi bilim toplum projesi uygulayan bilim merkezi" seçildiği bildirildi.

Canik Belediyesinden yapılan açıklamada, daha önce " Türkiye'nin en başarılı keşif kampüsü" seçilen Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsünün bu kez TÜBİTAK tarafından " Türkiye'nin en iyi bilim toplum projesi uygulayan bilim merkezi" ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ödülün TÜBİTAK tarafından düzenlenen Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde verildiği aktarılan kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, milli teknoloji hamlesi idealinin önemini projeler ve programlarla yaygınlaştırmaya devam ettiklerini aktardı.

Bilim ve teknolojide tam bağımsız Türkiye anlayışıyla üreten nesilleri yetiştirdiklerini vurgulayan Sandıkçı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin en iyi bilim toplum projesi uygulayan bilim merkezi ödülüyle yeni bir başarıya daha imza attık. Tüketim merkezli bilim ve teknoloji anlayışının tam tersine milli duygularla üretilen, insanlığa fayda sağlaması için araç haline dönüştürülen bir bilim ve teknoloji kültürü inşa ediyoruz. Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde yazılım, robotik kodlama, ve yapay zeka başta olmak üzere birçok alanda çocuklarımızı ve gençlerimizi ücretsiz eğitimlerle buluşturuyoruz. Özellikle yerli ve milli teknolojilerle yenilikçi teknolojiler konusunda her yaştan vatandaşımızın bilgi sahibi olmasını ve yenilikçi teknolojileri deneyimlemelerini sağlıyoruz. Canik'te yetkinlikleri ve erdemleriyle bilimi ve teknolojiyi üreten nesilleri yetiştirmeye devam edecek, milli teknoloji hamlesi idealiyle kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."