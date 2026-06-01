Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü projeleriyle ödülleri topluyor

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde öğrenciler tarafından geliştirilen projeler, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül almaya devam ediyor.

Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en başarılı keşif kampüsü seçilen Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitim alan öğrenciler, uzman eğitmenler danışmanlığında projeler hazırlıyor.

Kampüste geliştirilen projeler, yapay zeka araçlarının entegrasyonu ve özgün yazılım sistemleriyle dikkati çekiyor.

Son iki yılda çeşitli proje şenliklerinde 10 farklı atölyede öğrenciler tarafından hazırlanan 2 bin 587 projenin sergilendiği kampüs, TEKNOFEST, MaesRobot Marmara, Fibonacci Karadeniz ve Türk Dünyası Bilim Şenliği yarışmalarında birincilik elde etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik'te Milli Teknoloji Hamlesi seferberliğini sürdürdüklerini belirtti.

Çocukları ve gençleri yenilikçi teknolojilerle buluşturduklarını aktaran Sandıkçı, "Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde bilim ve teknoloji alanında ücretsiz eğitim programlarımızla bilim ve teknoloji dünyasına ilk adımını atan gençlerimiz yeteneklerini keşfediyor, bilgileriyle üretiyor. Gençlerimiz tasarım, yazılım ve üretim süreçlerini geliştirdikleri projelerle başarıdan başarıya koşuyor." ifadelerini kullandı.

Sandıkçı, kampüsteki eğitimlerin yanı sıra okullarda kurdukları bilim ve teknoloji atölyeleri ile gezici planetaryum aracılığıyla öğrencileri deney ve gözlem etkinlikleriyle buluşturduklarını kaydetti.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencilerinin yapay zeka araçlarıyla geri dönüşüm sürecini verimli hale getirmek amacıyla geliştirdiği "EcoBin" projesi de ödül alan çalışmalar arasında yer aldı.

TEKNOFEST yarışmalarında en iyi sunum ödülünü alan proje, geri dönüştürülebilir atıkları yapay zeka araçlarıyla sınıflandırarak sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılması, doğa ve çevrenin korunması konularında farkındalık oluşturmayı hedefliyor.