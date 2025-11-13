Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü'nü Ziyaret Etti

Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret etti.

Aydın, ziyarette ilçede yapılan ve planlanan projeler hakkında Demir'e bilgi verdi, AA ekibine çalışmalarında kolaylık ve başarı diledi.

Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında Aydın'a bilgi veren Demir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.