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Canan Kaftancıoğlu: Yalan haberleri yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacak

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CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya iddiaları üzerine tartışma ve soruşturma konusu haline gelen 5 yıl önceki 'para sayma' görüntüleriyle ilgili bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan ifadelere ilişkin açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, 'Söz konusu ifadeler ve haberler gerçek dışıdır. Yalan haberleri yapan ve yayanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır' dedi.

CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya iddiaları üzerine tartışma ve soruşturma konusu haline gelen 5 yıl önceki "para sayma" görüntüleriyle ilgili bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan ifadelere ilişkin açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Söz konusu ifadeler ve haberler gerçek dışıdır. Yalan haberleri yapan ve yayanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır" dedi.

Canan Kaftancıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Bazı yayın kuruluşlarında önceki dönem CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun söylediği iddia edilen ifadeler yayınlanmıştır. Söz konusu ifadeler ve haberler gerçek dışıdır. Yalan haberleri yapan ve yayanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır. Bilginize sunarız"

Kaynak: ANKA / Güncel

Canan Kaftancıoğlu İstanbul Hukuk Medya Politika Güncel Haberler

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