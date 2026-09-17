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Çanakkale Valisi Toraman'a Kanada heyetinden ziyaret

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Çanakkale Valisi Toraman'a Kanada heyetinden ziyaret
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Kanada'dan gelen heyet, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

Kanada'dan gelen heyet, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

Vali Toraman, Çanakkale Kara Savaşları'na katılan Kanada Newfoundland Alayı anısına Caribou Anıtı'nda düzenlenecek anma törenine katılmak üzere Çanakkale'ye gelen, Newfoundland ve Labrador Valisi Joan Marie J. Aylward ile Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Marcel Lebleu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette, anma törenlerine ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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