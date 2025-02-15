Çanakkale, Trakya Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yapacak

Kendi alanında bölgenin en büyük etkinliği olma özelliğini taşıyan Trakya Kariyer Fuarı (TRAKYAKAF), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, 5 paydaş üniversitenin işbirliğiyle 17 Şubat'ta Çanakkale'de kapılarını ziyaretçilerine açacak.

TRAKYAKAF, "Geçmişin İzinde Geleceğini Keşfet" sloganıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi paydaşlığında ve ilgili şehir valiliklerinin destekleriyle 17-18 Şubat'ta Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından internet üzerinden oluşturulan "Yetenek Kapısı" da öğrenci, mezun ve iş verenlerin fuara katılmasını, staj, iş ilanı ve insan kaynaklarına erişimi sağlayacak.

Fuarda firma ve kurumlar, Cumhurbaşkanlığı tarafından ulusal çapta yürütülen bir kariyer hareketinin parçası olma, potansiyel hedef kitlelerle temas edebilme, insan kaynağı stratejileriyle paralel iş ve pozisyonlar için nitelikli öğrenci ve mezunlar ile birebir mülakatlar yapabilme imkanı bulacak.

Fuar hazırlıklarının devam ettiği yerleşkede incelemelerde bulunan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AA muhabirine, Balıkesir Üniversitesinin gözlemci üniversite sıfatıyla katılacağı fuarda savunma sanayi, ticaret, turizm, tarım firmaları başta olmak üzere büyük ve orta ölçekli özel sektör ve kamu kuruluşlarının yer alacağını söyledi.

TRAKYAKAF'ın, Çanakkale'de bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı kariyer fuar çalışması olacağını dile getiren Erenoğlu, şöyle konuştu:

"Öngörümüz 40 binin üzerinde ziyaretçi. Öğrencilerimizin yanı sıra kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları yer alacak. Umuyorum ki 300 firma fuarda stant açacak. Bundan da önemlisi Cumhuriyetimizin 101'inci yılına ithafen 101 etkinlik yapıyoruz. Bu fuar, öğrencilerimizin gelip, kısa zamanda dolaşıp, birkaç promosyon alıp ayrılacağı bir etkinlik olmayacak. Bakanlık ve özel sektörlerin yöneticilerinin tecrübelerini paylaşacakları, rol model olacakları bir fuar gerçekleşecek."

"Eğitimciler biz değil, sektörler olacak"

Rektör Erenoğlu, ilk kez bir kariyer fuarında sektörlere özel kümeleme yaptıklarını, birbirine yakın sektörlerin iyi örneklerin transferi noktasında görüşecekleri çalışmalar yapacağını vurguladı.

Geçen yıl itibarıyla 21 fakülte, 13 meslek yüksekokulunda "3+1" ve "7+1" iş modellerine geçtiklerini anlatan Erenoğlu, "Bu sayede öğrencilerimizin ilk 7 dönem sınıfta, laboratuvarda özel sektörün ve kamunun belirlediği içeriklerle mesleki formasyonlarını aldıktan sonra son dönem sektörlerde çalışsınlar istiyoruz. Eğitimciler biz değil, sektörler olacak. Devamsızlıklarını sektörler takip edecek. Bu fuar da öğrencilerimiz için çok büyük bir fırsat olacak." dedi.

Üniversitenin tüm birimlerinin, akademisyenlerinin fuar sürecine dahil olduğunu ifade eden Erenoğlu, derslerin 2 gün boyunca "kariyer", "işbaşı eğitimi" ve "girişimcilik" kapsamında fuar alanında yapılacağını söyledi.

Prof. Dr. Erenoğlu, farklı kentlerden 40 binin üzerinde ziyaretçi bekledikleri fuarın Çanakkale'ye ekonomik anlamda canlılık getireceğini belirtti.

Fuar alanı olarak Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi'ndeki İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nin yanı sıra İlahiyat Fakültesinin salonları ile spor salonunun kullanılacağını kaydeden Erenoğlu, ayrıca otopark bölgesine kurulacak çadırda 200 firmanın yer alacağını sözlerine ekledi.