Çanakkale Tarihi Alanı İçin Muhtarlarla Toplantı Yapıldı
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat ilçesinin muhtarlarıyla bir araya gelerek Tarihi Alan’ı daha ileriye taşımak için fikir alışverişinde bulundu.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Tarihi Alan sınırlarındaki Eceabat ilçesinin muhtarlarıyla görüştü.
Kaşdemir, Eceabat merkez ve köy muhtarlarıyla Kilye Koyu'ndaki Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı binasında bir araya geldi.
Toplantıda, Tarihi Alan'ı daha ileriye taşımak için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.