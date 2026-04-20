Çanakkale Savaşları sırasında yaralıların tedavisi için birçok okul hastaneye çevrilmiş

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Dr. İsmail Sabah, Çanakkale Kara Savaşları sırasında yaralıların tedavisi için İstanbul'daki birçok okulun hastaneye çevrildiğini araştırmalar sonucunda belgelediklerini belirtip, "1915 yılında sadece cephedeki asker değil, maarif ordusunun da yani eğitim ordusunun da bu seferin kazanılmasında önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz" dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Dr. İsmail Sabah, yaptığı incelemelerde, Çanakkale Kara Savaşları sırasında İstanbul'daki birçok okulun da hastaneye çevrildiğini gördüklerini söyledi. Dr. Sabah, o belgelerden birinin de o günlere tanıklık eden Galatasaray Lisesi öğrencisi Suat Aray'ın yaşananları kaleme aldığı yazı olduğunu kaydetti.

'İSTANBUL'DAKİ BİRÇOK OKULUN HASTANEYE ÇEVRİLDİĞİNİ GÖRMEKTEYİZ'

25 Nisan Çanakkale Kara Muharebeleri ile kanlı çatışmaların yaşanmaya başladığını belirten Dr. İsmail Sabah, "Savaşın etkilerinin cephe gerisinde de yaşandığını görmekteyiz. Her ne kadar muharebe sahasında hastaneler teşkil edilmiş olsa da kanlı muharebelerle birlikte artan yaralı ihtiyacının tedavisi için buradaki sargı yerlerinin ve teşkil edilmiş olan hastanelerin yetersiz kaldığını göreceğiz. Dönemin Harbiye Nezareti ve Maarif Nezareti arasındaki yazışmaları incelediğimizde İstanbul'daki birçok okulun da hastaneye çevrildiğini görmekteyiz. Okullar yani eğitim amaçlı tesis edilmiş olan bu yapıların yapılma amaçlarının dışında Çanakkale kahramanlarının tedavisinin içinde kullanıldığını görmekteyiz. O günün şahitlerinden biri olan Galatasaray Lisesi'nde öğrenim görmekte olan Suat Aray isimli bir öğrenci yaralıların naklini şu sözlerle anlatır; 'Derin uykumuzda uyumaktayken, öğretmen yardımcıları bizi uyandırdı. Çanakkale'den yaralıların geldiği söylendi. Okulumuz hastaneye çevriliyordu. Birçoğumuz sadece kişisel eşyalarımızı alıp, geri kalan eşyalarımızı hastaneye ya da Çanakkale'den gelen yaralı kahramanların tedavisi için bırakmıştık. O gece sabaha kadar yaraların nakli devam ettiği için kağnı gıcırtıları da sabaha kadar devam etti.' Biz o günkü istatistiklere baktığımızda 30 Nisan tarihinde yani kara muharebelerin başladığı tarihten 5 gün sonra ilk yaralı kafilesinin İstanbul'a taşındığını görmekteyiz" dedi.

'EĞİTİM ORDUSUNUN BU ZAFERİN KAZANILMASINDA ÖNEMLİ ROLÜ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ'

Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında hastaneye çevrilen okulların önemli bir rol oynadığını söyleyen Dr. Sabah, "Bu esnada okulların bir kısmı hastaneye çevrildiği için eğitim faaliyetleri okulun diğer kısımlarında devam etmiş Özellikle hastalık yayılması riskinden dolayı okulda öğrenime devam eden öğrencilerin hastane kısmına geçmesinin menedildiğini görmekteyiz. Okullar hastaneye çevrildiği için birçok okul eşyasının da bu esnada zarar gördüğünü de görmekteyiz. Yani aslında 1915 yılında sadece cephedeki asker değil, maarif ordusunun da yani eğitim ordusunun da bu seferin kazanılmasında önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

