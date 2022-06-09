Çanakkale Savaşları'nda kullanılan Keşan'daki eski hastane binasının belgeseli çekilecek - Haberler

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Çanakkale Savaşları'nda kullanılan Keşan'daki eski hastane binasının belgeseli çekilecek

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Çanakkale Savaşları'nda kullanılan Keşan'daki eski hastane binasının belgeseli çekilecek

Çanakkale Savaşları'nda cephe gerisinde menzil hastanesi olarak kullanılan, bugün Keşan Kent Müzesi olarak faaliyet gösteren eski hastane binasının belgeseli hazırlanacak.

Çanakkale Savaşları'nda cephe gerisinde menzil hastanesi olarak kullanılan, bugün Keşan Kent Müzesi olarak faaliyet gösteren eski hastane binasının belgeseli hazırlanacak.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, sinematografik tarzda "Çanakkale Savaşı'nın Sessiz Tanığı" adıyla çekilecek belgeselin çalışmalarına kısa süre sonra başlanacağı belirtildi.

Yapımcı ve yönetmen Gökhan Tarkan Karaman tarafından çekilecek belgeselin ulusal kanallarda yayınlanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belgeselde hastane binasının önemi, hastanede tedavi altına alınan erler ve subayların kim olduğu, Çanakkale Savaşları'nda cephede yaralanan askerlerin hastanelere sevk sürecinin nasıl olduğu anlatılacak. O dönemde hastanede görev yapan doktor ve hemşire isimsiz kahramanların hikayeleri, tedavi gören askerlerin günlüklerinden ve mektuplarından alıntılara da yer verilecek. Keşan'ın muharebeler esnasında durumu, hastanenin dünü, bugünü ve tarihi süreçteki değişimi, hastanenin restorasyon süreci, tarihe tanıklı eden kişilerin hikayeleri, uzman askeri tarihçi ve akademisyenlerin röportajlarına yer verilecek."

AA / Cihan Demirci - Güncel

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