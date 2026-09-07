Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi İpsala’da ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, İpsala ilçesinde ziyarete açıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca hazırlanan mobil müze, Cumhuriyet Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman da mobil müzeyi ziyaret ederek sergilenen materyalleri inceledi.

Çanakkale Savaşları'nın önemli dönüm noktaları ile cephede yaşananların ziyaretçilere aktarıldığı mobil müze, 9 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA