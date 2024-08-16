Üye Girişi
Haberler

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda yangın sonrası çalışmalar başlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını sonucunda zarar gören 700 hektarlık alanın doğal görünümüne kavuşturulması için çalışmaların başlayacağını açıkladı. Yangında herhangi bir can kaybı veya anıt zararı olmadığı belirtilirken, bölge halkı ve ziyaretçilerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat ilçesinde orman yangınından zarar gören yaklaşık 700 hektar alanın kısa sürede doğal görünümüne kavuşturulması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çalışma yürüteceklerini söyledi.

Kaşdemir, Alan Yönetim ve Tanıtım Grubu Başkanı Zeynel Bayseferoğulları ile Anzak Koyu, Conkbayırı, Arıburnu Yarları ve Arıburnu Bölgesi'ndeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 25'inci saatinde kontrol altına alınan yangının, Büyük Anafarta köyü yakınında elektrik direğinden çıktığını hatırlattı.

Alevlerin rüzgarın ve düşük nemin etkisiyle Tarihi Alan'daki çam ağaçlarından oluşan orman örtüsünde hızla büyüdüğünü belirten Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Çok kısa bir süre sonra Orman Genel Müdürlüğümüz, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetlerimiz, belediyelerimiz buradaki yangını söndürmek için seferber oldu. Çok şükür bugün sabah saatleri itibarıyla dün sabah başlayan yangın kontrol altına alınmış oldu. Öncelikli olarak hepimize büyük geçmiş olsun. Devletimizin bütün kurumlarına, bölge halkına ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Herkes elinden geleni yangını söndürmek için yaptı."

Yangından yaklaşık 700 hektar alanın zarar gördüğünü anımsatan Kaşdemir, bundan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Yanan her ağacın, bitkinin ve etkilenen her canlının çok kıymetli olduğunu vurgulayan İsmail Kaşdemir, "Tabii çok üzüntülüyüz bu anlamda ama çok şükür ki herhangi bir can kaybı olmadı ve yaralanma da yaşanmadı. Çanakkale zaferlerini kazandığımız o müstesna topraklarımızda herhangi bir anıt, abide, heykel, müze zarar görmedi." dedi.

"Kilitbahir, Seddülbahir, Alçıtepe ve Şehitler Abidesi tarafları ziyarete açık"

Kaşdemir, alevlerin yaklaştığı Conkbayırı'nın 109 yıl önce Çanakkale Savaşları'nda çok önemli işlev görmüş, büyük olaylara sahne olmuş, büyük kahramanlıkların yaşandığı bir bölge olduğuna dikkati çekti.

Bu bölgedeki anıtlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün saatinin parçalandığı nokta, Atatürk heykeli ve Yeni Zelanda Anıtı'nda herhangi bir zarar ziyan olmadığını bildiren Kaşdemir, "Yangından etkilenmiş bölgelerle ilgili hemen Orman Genel Müdürlüğümüzle devletimizin tüm kuruluşlarıyla istişare edip çok hızlı bir şekilde eski görünümüne kavuşması, eski doğal halini alması için çalışmalara başlayacağız. Çünkü Çanakkale, bu milletin ortak değeri ve ortak kalbi. Çanakkale'deki yangından tüm Türk milletinin evlatlarının kalbinin incindiğini, acıdığını, yüreğinin yandığını çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

İsmail Kaşdemir, bugünlerde düşük nem, yoğun rüzgar ve artan hava sıcaklıklarının yangına sebebiyet verebilecek durumda olduğunu vurguladı.

Ziyaretçilerin ve bölge halkının çok dikkatli olması gerektiğini kaydeden Kaşdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün itibarıyla 'kuzey sektör' dediğimiz Conkbayırı ve 57. Alay hattını ziyarete kapalı tuttuk fakat diğer bölgeler, Kilitbahir, Seddülbahir, Alçıtepe ve Şehitler Abidesi tarafları ziyarete açık. Çok kısa bir zaman içinde gerekli tedbirleri alıp, tespitleri yapıp bölgeyi eski haline kavuşturup ziyarete açık hale getirmeyi planlıyoruz. Büyük geçmiş olsun diyoruz ve bundan sonra daha dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Ve Turizm Bakanlığı İsmail Kaşdemir Orman Yangını Gelibolu Eceabat Çevre Doğa Güncel Haberler

En son deprem ne zaman oldu? 16 Ağustos az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kamuran Eronat kimdir? Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat kaç yaşında, nereli? Emekli promosyonu kaç yılda bir alınır? Emekli promosyonu her yıl veriliyor mu? En çok promosyonu hangi banka veriyor? Dilruba sokak röportajında ne dedi? Dilruba neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı? SON DAKİKA DEPREM: Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 16 Ağustos en son deprem nerede oldu? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 16 Ağustos borsa ne zaman yükselir? İzmir orman yangınında son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu? Kıraç Galvaniz kaç lot verir, hangi bankalarda var? İZMİR'DE ORMAN YANGINI Yangın söndürüldü mü, ne oldu? Son dakika gelişmesi... 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak mı? Metro, marmaray, otobüs, metrobüs ücretsiz mi? TAYİN SONUÇLARI! Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr sorgulama! AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024! Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL oldu? Avrasya Tüneli'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? Cumartesi bankalar açık mı? 17 Ağustos Cumartesi bankalar açık mı 2024? Bankalar kaça kadar açık? Hamit Emrah Beriş kimdir? Çukurova Üniversitesi Rektörü Hamit Emrah Beriş kaç yaşında ve nereli? İbrahim Haskoloğlu kimdir? İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından ne paylaştı? Süleyman Özdemir kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Süleyman Özdemir kaç yaşında ve nereli? Mustafa Hatipler kimdir? Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler kaç yaşında, nereli? Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir? Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli? Uğur Ünal kimdir? Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal kaç yaşında ve nereli?
title