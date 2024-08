Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda yangın sonrası çalışmalar başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat ilçesinde orman yangınından zarar gören yaklaşık 700 hektar alanın kısa sürede doğal görünümüne kavuşturulması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çalışma yürüteceklerini söyledi.

Kaşdemir, Alan Yönetim ve Tanıtım Grubu Başkanı Zeynel Bayseferoğulları ile Anzak Koyu, Conkbayırı, Arıburnu Yarları ve Arıburnu Bölgesi'ndeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 25'inci saatinde kontrol altına alınan yangının, Büyük Anafarta köyü yakınında elektrik direğinden çıktığını hatırlattı.

Alevlerin rüzgarın ve düşük nemin etkisiyle Tarihi Alan'daki çam ağaçlarından oluşan orman örtüsünde hızla büyüdüğünü belirten Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Çok kısa bir süre sonra Orman Genel Müdürlüğümüz, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetlerimiz, belediyelerimiz buradaki yangını söndürmek için seferber oldu. Çok şükür bugün sabah saatleri itibarıyla dün sabah başlayan yangın kontrol altına alınmış oldu. Öncelikli olarak hepimize büyük geçmiş olsun. Devletimizin bütün kurumlarına, bölge halkına ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Herkes elinden geleni yangını söndürmek için yaptı."

Yangından yaklaşık 700 hektar alanın zarar gördüğünü anımsatan Kaşdemir, bundan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Yanan her ağacın, bitkinin ve etkilenen her canlının çok kıymetli olduğunu vurgulayan İsmail Kaşdemir, "Tabii çok üzüntülüyüz bu anlamda ama çok şükür ki herhangi bir can kaybı olmadı ve yaralanma da yaşanmadı. Çanakkale zaferlerini kazandığımız o müstesna topraklarımızda herhangi bir anıt, abide, heykel, müze zarar görmedi." dedi.

"Kilitbahir, Seddülbahir, Alçıtepe ve Şehitler Abidesi tarafları ziyarete açık"

Kaşdemir, alevlerin yaklaştığı Conkbayırı'nın 109 yıl önce Çanakkale Savaşları'nda çok önemli işlev görmüş, büyük olaylara sahne olmuş, büyük kahramanlıkların yaşandığı bir bölge olduğuna dikkati çekti.

Bu bölgedeki anıtlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün saatinin parçalandığı nokta, Atatürk heykeli ve Yeni Zelanda Anıtı'nda herhangi bir zarar ziyan olmadığını bildiren Kaşdemir, "Yangından etkilenmiş bölgelerle ilgili hemen Orman Genel Müdürlüğümüzle devletimizin tüm kuruluşlarıyla istişare edip çok hızlı bir şekilde eski görünümüne kavuşması, eski doğal halini alması için çalışmalara başlayacağız. Çünkü Çanakkale, bu milletin ortak değeri ve ortak kalbi. Çanakkale'deki yangından tüm Türk milletinin evlatlarının kalbinin incindiğini, acıdığını, yüreğinin yandığını çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

İsmail Kaşdemir, bugünlerde düşük nem, yoğun rüzgar ve artan hava sıcaklıklarının yangına sebebiyet verebilecek durumda olduğunu vurguladı.

Ziyaretçilerin ve bölge halkının çok dikkatli olması gerektiğini kaydeden Kaşdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün itibarıyla 'kuzey sektör' dediğimiz Conkbayırı ve 57. Alay hattını ziyarete kapalı tuttuk fakat diğer bölgeler, Kilitbahir, Seddülbahir, Alçıtepe ve Şehitler Abidesi tarafları ziyarete açık. Çok kısa bir zaman içinde gerekli tedbirleri alıp, tespitleri yapıp bölgeyi eski haline kavuşturup ziyarete açık hale getirmeyi planlıyoruz. Büyük geçmiş olsun diyoruz ve bundan sonra daha dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz."