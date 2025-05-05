Çanakkale Ormanlarına Girişler 1 Haziran'dan İtibaren Yasaklandı

Çanakkale Ormanlarına Girişler 1 Haziran'dan İtibaren Yasaklandı
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Çanakkale Valiliği, orman yangınları riskinin artması nedeniyle 1 Haziran'dan 30 Eylül'e kadar ormanlara girişleri yasakladı. Yasak, yalnızca görevliler için geçerli olacak.

ÇANAKKALE Valiliği tarafından alınan kararla ormanlara görevliler dışında girişler, 1 Haziran'dan 30 Eylül'e kadar yasaklandı.

Çanakkale Valiliği, ülke genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alındığını belirtti. Bu kapsamda, 6831 sayılı 'Orman Kanunu' çerçevesinde, Çanakkale'deki ormanlara görevliler dışında 1 Haziran tarihinden başlayarak 30 Eylül'e kadar girişler yasaklandı.

Valilik açıklamasında, "Orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. Bu kapsamda; 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 'Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler' hükmüne uygun olarak Çanakkale dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 1 Haziran-30 Eylül 2025 tarihleri arasında girişler yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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