Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' fotoğraf oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları oyladı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Demirci, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Enver Demirci, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını tercih eden Demirci, "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafına oy verdi."

"Spor"da Evrim Aydın'ın "Aduken" fotoğrafını oylayan Enver Demirci, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafını seçti."

Fotoğrafların her birini beğenerek incelediğini ifade eden Demirci, emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
