Çanakkale'de mevsimin ilk karı yağdı

Güncelleme:
Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı etkili oldu. Çan ve Bayramiç ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

ÇANAKKALE'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Çan ve Bayramiç ilçelerinin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Evlerin çatıları, ağaçların dalları ve yollar karla kaplandı.

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara
