Çanakkale'de mevsimin ilk karı yağdı

ÇANAKKALE'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Çan ve Bayramiç ilçelerinin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Evlerin çatıları, ağaçların dalları ve yollar karla kaplandı.