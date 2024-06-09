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Çanakkale'nin Terzialan beldesinde Sosyal Yaşam Kültür Merkezi ve Muhtarlık Hizmet Binası açıldı

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Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesi Süle Mahallesi'nde bulunan Sosyal Yaşam Kültür Merkezi ve Muhtarlık Hizmet Binası hizmete açıldı. Açılış töreninde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, davetlilere hayır yemeği verildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşen açılışta, Vali Aktaş masa tenisi oynadı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesi Süle Mahallesi Sosyal Yaşam Kültür Merkezi ve Muhtarlık Hizmet Binası hizmete açıldı.

Süle Mahallesi Sosyal Yaşam Kültür Merkezi ve Muhtarlık Hizmet Binasının hizmete açılması dolayısıyla, mahalle camisinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, davetlilere hayır yemeği verildi.

Süle Mahallesi Sosyal Yaşam Kültür Merkezi ve Muhtarlık Hizmet Binasının açılışı Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış, Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, AK Parti İlçe Başkanı Sadi Yağlı, CHP İlçe Başkanı İlhan Demiral, İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürü Belma Türe, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, Süle Mahallesi Muhtarı Aziz Keskin tarafından yapıldı.

Çanakkale Valisi Aktaş, Sosyal Yaşam Kültür Merkezini ziyaretinde Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen ile masa tenisi oynadı.

Kaynak: AA / Güncel

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