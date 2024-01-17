Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ölü caretta caretta bulundu
Çanakkale Boğazı'na kıyısı bulunan Eceabat'ta sahile vuran ölü caretta caretta, vatandaşlar tarafından fark edildi. Eceabat Belediyesi ekipleri, caretta carettayı sahilden kaldırmak için çalışmalara başladı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.
Çanakkale Boğazı'na kıyısı bulunan Eceabat'ta Seyit Onbaşı Parkı yakınlarındaki vatandaşlar, kıyıya vurmuş caretta caretta gördü.
Vatandaşlar, ölü caretta carettanın sahilden kaldırılması için Eceabat Belediyesi ekiplerine haber verdi.
Caretta carettalar, dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alıyor.