Çanakkale'nin Biga ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında 2 dönüm alan zarar gördü

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Güvemalan köyünde buğday ekili arazide çıkan yangında 2 dönüm alan zarar gördü. Yangına Biga Orman İşletme Müdürlüğü ve Biga Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.