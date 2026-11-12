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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde eski eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde eski eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Aysel Sakaldaş'a ait lokantada eski eşini bıçakla ağır yaralayan Famettin Uyar tutuklandı. Ağır yaralanan Aysel Sakaldaş, Ezine Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı; şüpheli suç aleti bıçakla yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde eski eşi Aysel Sakaldaş'ı (49), sahibi olduğu lokantada bıçaklayarak ağır yaralayan Famettin Uyar (60) tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. Famettin Uyar, bir süre önce boşandığı Aysel Sakaldaş'a ait olan lokantaya gitti. Burada, Uyar ile eski eşi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uyar, yanındaki bıçakla Sakaldaş'ı yaralayıp kaçtı.

Aysel Sakaldaş acı içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakaldaş, Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Aysel Sakaldaş, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli Famettin Uyar, bir süre sonra suç aleti bıçak ile yakalanıp gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Famettin Uyar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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