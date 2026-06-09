Çanakkale merkezli 11 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 41 tutuklama

ÇANAKKALE merkezli 11 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; A.K.'nin liderliğini yaptığı suç örgütünün, temin edilen sürat botları ve araçlar aracılığıyla kent sahillerini kullanarak Yunanistan'a düzensiz göçmen geçişini organize ettiği yönünde elde edilen bilgiler üzerine soruşturma başlatıldı. 8 ay süren çalışma kapsamında farklı tarihlerde; 137 düzensiz göçmen, 5 organizatör yakalandı. 2'si Yunanistan'da olmak üzere gözaltına alınan 5 organizatör şüphelisi tutuklandı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik Çanakkale merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Samsun, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri'de 59 ikamete ve 1 iş yerine 4 Haziran'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, suç örgütü lideri ve yönetici kadrosunun da aralarında bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonla ilgili sanal medya hesabından açıklama yapan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda bu büyük planlı/projeli operasyonu başarıyla gerçekleştiren Emniyet ve Sahil Güvenlik birimlerimizi tebrik ediyorum. Çanakkale'de suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı