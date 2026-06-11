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VakıfBank Voleybol Takımı, Derya Cebecioğlu'na veda etti

VakıfBank Voleybol Takımı, Derya Cebecioğlu'na veda etti
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VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Derya Cebecioğlu ile yollarını ayırdı. Altyapıdan yetişen tecrübeli oyuncuya kulübe sağladığı katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Sezonu Avrupa, Sultanlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonu olarak tamamlayan VakıfBank Voleybol Takımı, altyapıdan yetişen smaçör Derya Cebecioğlu ile vedalaştı.

DERYA CEBECİOĞLU'NA VEDA

Kulüpten yapılan açıklamada, sezonu takımıyla 3 kupa (CEV Şampiyonlar Ligi, Vodafone Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley) kazanarak noktalayan 25 yaşındaki voleybolcuya katkılarından dolayı teşekkür edildi ve gelecek kariyerinde başarılar dilendi.

KAZANDIĞI KUPALAR

2018-2019 sezonunda A takıma yükselen tecrübeli smaçör, sarı-siyahlılar ile 2 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Sultanlar Ligi, 3 Kupa Voley ve 1 Şampiyonlar Kupası zaferi yaşadı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıdeep horizon:

TAKIM NASIL VEDA EDER ANLAMADIM

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Haber YorumlarıMehri Roussel:

Derya gibi yetenekli oyuncuların kadroda değişim yaşaması voleybolun giderek değişen yapısını gösteriyor diyebilirim. Zamanında altyapıdan yükselen oyuncular daha uzun süre takımda kalırdı ama günümüzde pazar dinamikleri bu süreçleri hızlandırıyor ve bu yeni dönemin doğal bir parçası haline geldi.

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Haber YorumlarıMete Besıktas:

Devletimizin kurumları olarak VakıfBank'ın bu kararını saygı ile karşılıyorum ve Derya Cebecioğlu'na başarılar diliyorum.

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Haber YorumlarıSimender İwhdid:

ya bu ne ya derya gidiyo da kim geliyo yerine valla bunu açıklamanız lazım çünkü takım güçlü ama böyle değişiklikler pahalıya patlar herkes bilir ki iyi oyuncular fiyatı da yüksek oluyo ve vakıfbank da bütçesi sınırlı yani sezonu nasıl geçireceğiz bunu merak ediyorum

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