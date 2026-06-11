VakıfBank Voleybol Takımı, Derya Cebecioğlu'na veda etti
VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Derya Cebecioğlu ile yollarını ayırdı. Altyapıdan yetişen tecrübeli oyuncuya kulübe sağladığı katkılardan dolayı teşekkür edildi.
Sezonu Avrupa, Sultanlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonu olarak tamamlayan VakıfBank Voleybol Takımı, altyapıdan yetişen smaçör Derya Cebecioğlu ile vedalaştı.
DERYA CEBECİOĞLU'NA VEDA
Kulüpten yapılan açıklamada, sezonu takımıyla 3 kupa (CEV Şampiyonlar Ligi, Vodafone Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley) kazanarak noktalayan 25 yaşındaki voleybolcuya katkılarından dolayı teşekkür edildi ve gelecek kariyerinde başarılar dilendi.
KAZANDIĞI KUPALAR
2018-2019 sezonunda A takıma yükselen tecrübeli smaçör, sarı-siyahlılar ile 2 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Sultanlar Ligi, 3 Kupa Voley ve 1 Şampiyonlar Kupası zaferi yaşadı.