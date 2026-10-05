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Çanakkale Lapseki'de kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobile tanker çarptı, 4 kişi yaralandı

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Çanakkale Lapseki'de kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobile tanker çarptı, 4 kişi yaralandı
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Çanakkale Lapseki'de freni boşaldığı öne sürülen tanker, kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobile çarptı. Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı; yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

ÇANAKKALE'de freni boşaldığı öne sürülen tanker, trafik ışıklarında bekleyen 4 otomobile çaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Lapseki ilçesi Umubey beldesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 23 FL 423 plakalı tankerin iddiaya göre freni boşaldı. Tanker, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 07 TH 983, 10 TH 591, 17NH 670 ve 34 PRB 483 plakalı otomobillere çaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerdeki toplam 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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