Çanakkale Köprüsü dahil otoyolda bakım nedeniyle bant aktarımı yapılıyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün??????? yol durumu bültenine göre Aydın-İzmir Otoyolu'nun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara- Çanakkale Kesimi (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu'nun 8-13. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Çanakkale ve Tekirdağ istikametlerinde bant aktarımı yapılıyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 18-21. kilometrelerinde yenileme çalışmaları dolayısıyla Bilecik-Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Balya-Yenice yolunun 9-10. kilometrelerindeki Tarihi Müstecap Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 9. kilometresinde Belediye Evleri Viyadüğü'ndeki genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yedisu-Erzincan il sınırı yolunun 2-5. kilometrelerinde Karasu-2 Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Erzincan istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Çankırı-Ankara yolunun 4-12. kilometrelerinde dolgu iyileştirme ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücüler, Süleymanlı Köyü bağlantısından eski Çankırı-Ankara yoluna yönlendiriliyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Piraziz-Giresun-Espiye-Tirebolu yolunun 56-66. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Tirebolu-Espiye yönünden sağlanıyor.

Kaynak: AA