Haberler

Çanakkale İl Müftüsü Bilgiç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Çanakkale İl Müftüsü Bilgiç, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Anadolu Ajansı'nın 2025 yılına damga vuran fotoğraflarını oylamak için yarışmaya katıldı. Bilgiç, farklı kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirerek seçimini yaptı.

Çanakkale İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bilgiç, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Mustafa Bilgiç, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" adlı karesini tercih etti.

"Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını oylayan Bilgiç, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Keyfi yerinde" fotoğrafına, "Günlük Hayat"ta da Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karesine oy verdi.

Müftü Mustafa Bilgiç, "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçti.

Fotoğrafların her birini beğenerek incelediğini belirten Bilgiç, emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın

Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar

Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı

Bursa'daki saldırıda kan donduran detay: Silahı çocuğun başına dayadı
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar

Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar
Galatasaray'da kader günü

Galatasaray'da kader günü
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti

Dünyanın en yaşlı futbolcusu hayatını kaybetti