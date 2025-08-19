Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Yangın Zedeleri Ziyaret Etti

Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Yangın Zedeleri Ziyaret Etti
Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Halil Ertuğrul ve meclis üyeleri, Eceabat ve Gelibolu'daki orman yangınından etkilenen köylere geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu.

Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Halil Ertuğrul ve meclis üyeleri yangından etkilenen Eceabat ve Gelibolu köylerini ziyaret etti.

Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Halil Ertuğrul başkanlığındaki heyet, Gelibolu'da başlayıp, Eceabat'a sıçrayan orman yangınından etkilenen Yalova, Kumköy, Yolağzı, Beşyol, Küçükanafartalar ve Büyükanafartalar köylerini ziyaret etti.

Ertuğrul ve beraberindekiler, daha sonra yangının başlangıç yeri olan Gelibolu'nun Karainebeyli ve Ilgardere köylerine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelen heyet, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
