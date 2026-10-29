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Çanakkale Ezine'de operasyonda 31 düzensiz göçmen, 1'i çocuk yakalandı

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Sahil Güvenlik ve Emniyet ekiplerinin müşterek operasyonunda 1'i çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ezine ilçesinde kara yolunda bir grup düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Ekiplerin katılımıyla düzenlenen müşterek operasyonda, Etiyopya, Sudan, Somali, Nijerya, Yemen, Güney Sudan ve Sierra Leone??????? uyruklu 1'i çocuk, 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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