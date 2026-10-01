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Çanakkale Eceabat'ta tarım arazisindeki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

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Çanakkale Eceabat'ta tarım arazisindeki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Küçük Anafarta köyünde tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin havadan destekli müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Eceabat'a bağlı Küçük Anafarta köyünün Menteşler ile Yusufçuktepe mevkileri arasındaki tarım arazisinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Eceabat Orman İşletme Müdürlüğü ve Eceabat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Havadan müdahale desteğiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA
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