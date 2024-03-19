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Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı

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Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Çanakkale Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapılan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Türk bayrakları, Atatürk posterleri taşıyan katılımcılar, İnönü Caddesi ve kordon boyunda yürüyerek Morabbin Parkı'na ulaştı.

Binlerce kişi, Boğaz ve Garnizon Komutanlığının bandosu eşliğinde marşlar söyleyip ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ise Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen "Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü" kapsamında binlerce kişi Gazi Süleyman Paşa Heykeli önünde buluşarak kortej oluşturdu.

Korteje katılanlara dağıtılan meşalelerin yakılması sonrasında yürüyüş başladı. Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyan katılımcılar, yaklaşık bir kilometrelik yolu "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak, yürüdü.

Kaynak: AA / Güncel

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