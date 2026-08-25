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Çanakkale'de zirai alanda yangın: 5 uçak ve 5 helikopterle müdahale

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Ayvacık'a bağlı Dibekli köyünde zirai alanda çıkan yangına 5 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz ve 145 personelle müdahale ediliyor. Vali Toraman, vatandaşları açık alanlarda ateş yakmamaları konusunda uyardı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Dibekli köyündeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman personeli ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayvacık ilçesi Dibekli köyündeki alanda başlayan yangına 5 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 3 itfaiye, 2 dozer, 145 personel ile etkili bir şekilde müdahale edilmektedir. Yangın riskinin devam ettiğini unutmayalım. Açık alanlarda ateş yakmayalım. Ateşe sebep olacak davranışlardan kaçınalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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