Çanakkale'de Yaralanan Er Fatih Gür, 17 Yıl Sonra Gazilik Ünvanını Aldı

EFSA ÇAĞLA YAVUZ/NERİMAN SENANUR TORUN - Çanakkale'de vatani görevini yaparken bölüğündeki tadilat çalışması sırasında elini spirale kaptırarak yaralanan ve tedavisinin ardından terhis edilen er Fatih Gür, başlattığı hukuk mücadelesinde 17 yıl sonra gazilik ünvanı aldı.

Gür, 2006'da Çanakkale Umurbey'de Ordonat Grup Komutanlığında hizmet bölüğünde görev yaparken elini spiralle keserek yaralandı. Müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen Gür'ün sağ elinde görülen hasarın yanı sıra sol ayağında da düşüklük (sinir lezyonu) meydana geldi.

GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden kendisine 2008'de "Askerliğe elverişli değildir" raporu verilen Gür, gazilik ünvanı alabilmek için ilgili kurumlara başvurdu.

Gür'ün avukatı aracılığıyla yaptığı son başvuruyu değerlendiren ve davayı karara bağlayan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesi, Gür'ün "vazife malulü" olarak kabul edilmesine hükmetti.

AA muhabirine yaşadığı süreci anlatan Gür, Çanakkale'de vatani görevini yaparken, hizmet bölüğünde görevlendirildiğini, görevi sırasında yaralandığını ve askeri hastaneye sevk edildiğini, yaklaşık 1,5 yıl sonra da kendisine "Askerliğe elverişli değildir" raporu verildiğini söyledi.

"Avukatımdan ve devletimden Allah razı olsun"

Sol ayağındaki soruna bağlı düzgün yürüyemediğini belirten Gür, "Daha önce kendi imkanlarımla birkaç yere başvuru yaptım ama olmadı. Sonra avukatım Mehmet Bey ile beraber bir yola girdik. Bugüne kadar bekledik. Rabb'im yüzüme güldü, avukatım bayramdan önce bana haberi verdi. Çifte bayram yaşıyorum, avukatımdan ve devletimden Allah razı olsun." diye konuştu.

Gür'ün avukatı Mehmet Azar da müvekkilinin Çanakkale Umurbey Ordonat Grup Komutanlığında vatani görevine başladığını, hizmet bölüğündeki görevi esnasında sağ elini spiralle kestiğini aktararak, elinde görülen hasara ilave olarak sol ayağında da düşüklük meydana geldiğini anlattı.

"Uzun süren hukuk mücadelemiz nihayete erdi"

Müvekkiline "Askerliğe elverişli değildir" raporuna kadar çeşitli zaman dilimlerinde hava değişimi izni verildiğini ve 1,5 yıllık tedavi sonrasında terhis edildiğini, ardından Gür'ün kendisine hukuki süreç için başvurduğunu dile getiren Azar, dava sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Müvekkilime vazife malullüğü aylığı bağlanması istemiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) müracaat ettik. SGK, bu talebimizi yerinde görmedi. Bunun üzerine Ankara İdare Mahkemesinde dava açtık. Ankara İdare Mahkemesi, müvekkilimin askerlik görevini icra ederken rahatsızlık yaşadığını kabul etmedi. Bu kararın bize tebliğ edilmesinin ardından bir üst mahkeme olan, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdare Dava Dairesinde uzun süren hukuk mücadelemiz nihayete erdi. Yaklaşan bayram öncesinde müvekkilime çifte bayram yaşaması için bu müjdeli haberi verdim."

Azar, "Askerlik görevlerini icra ederken başlarına gelen hadiselerden dolayı mücadelesine ara vermiş veya mücadelesine başlamamış olanlar muhakkak bu mücadelelerini devam ettirsinler. Askerlik görevini icra sırasında yaşanan bu olaylar 'vazife malullüğü aylığı' doğuran sebeplerdir." ifadelerini kullandı.