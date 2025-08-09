Alevlerin sardığı köyde kayıp büyük: 2 ton yağım vardı, hepsi yandı

Alevlerin sardığı köyde kayıp büyük: 2 ton yağım vardı, hepsi yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün çıkan yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle evlerin kullanılmaz hale geldiği Saçaklı Köyü'nde yaşayan İbrahim Çalışkan, "Evimin altında 2 ton yağım vardı, onlar da yandı. Zeytinliklerim de yandı. 200 yıllık evimin duvarında atalarımın fotoğrafları vardı, onların yok olmasına çok üzüldüm" dedi.

Çanakkale'nin Yiğitler köyü kırsalında dün çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca, Zeytinli ve Pıtırelli köyleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bayramiç ilçesinde çıkan yangında evi ve zeytinlikleri zarar gören Saçaklı köyü sakinlerinden İbrahim Çalışkan, en çok babası ve dedesinin fotoğraflarının yanmasına üzülüyor.

"MANEVİ OLARAK ÇOK KÖTÜ OLDU"

Kendisinin evinin ve hayvan barınağının yandığını belirten Çalışkan, şöyle konuştu: "Evimin altında 2 ton yağım vardı, onlar da yandı. Zeytinliklerim de yandı. 40-50 dönüm civarında zeytinliğim vardı. Yangın esnasında Bayramiç'teydim. Yangını görür görmez geldim. 150 civarında koyun ve keçim var. Onları çıkarttım başka bir yere bıraktım. Daha sonra köye çıktım. Evimin yandığını gördüm. Yangın çok hızlı ilerledi. Bu ev 200 yıllık, evimin duvarında babamın, dedemin ve onun babasının yani atalarımın fotoğrafları vardı. Onların yok olmasına çok üzüldüm. Onlar artık yok. Maddi olarak tamam ama manevi olarak çok kötü oldu. Allah kimsenin başına vermesin, çok zor."

Çalışkan, yangın esnasında jandarmanın kendilerini dışarı çıkartıp köyü boşalttığını anlatarak, hayvanlarında da herhangi bir zararın olmadığını sözlerine ekledi.

İşte bölgenin son hali:

Alevlerin sardığı köyde kayıp büyük: 2 ton yağım vardı, hepsi yandı

Çanakkale'de Yangında Tarihi Anılar Yok Oldu

Çanakkale'de Yangında Tarihi Anılar Yok Oldu

Çanakkale'de Yangında Tarihi Anılar Yok Oldu

Çanakkale'de Yangında Tarihi Anılar Yok Oldu

Çanakkale'de Yangında Tarihi Anılar Yok Oldu

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Başımıza gelen musibetlerden ders almamız gerekiyor biriktirdiğin yağın zekatını verseydin Allah tarafından korunur hiç bir şey olmazdı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Gördüğünüz gibi.. bazı evlere .. bir şey .. olmamış. Evlerin etrafında tutuşacak şeyler OLMAMALI. Ateşin sıçrayacağı ve tutuşturacağı bir şeyler olmamalı. Her TEDBİR alınmalı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alevlere teslim olan köyden yürek yakan manzara! Bir kimliği, bir de telefonu kaldı

Alevlere teslim olan köyden yürek yakan manzara! Sadece iki şeyi kaldı
Kim Kardashian kök hücre tedavisine başladı

Ünlü isimden kök hücre hamlesi! Tedavi sürecini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.