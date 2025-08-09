Çanakkale'de Yangın Felaketi: Köylüler Gözyaşı Döktü

'KÖYDE ANILARIM VARDI, BURADA DOĞDUM, BÜYÜDÜM'

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyünde çıkıp, Saçaklı köyüne sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Saçaklı köyünde çok sayıda ev yangından zarar gördü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte evlerine gelen bazı köylüler, manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. 10 yıldır köyde yaşadığını söyleyen Zekai Günay Oyman (66), Cumadan sonra saat 14.00'de yangın başladı, köye geldi. Elimizden gelen müdahaleyi yaptık ama hakkından gelemedik. Gördüğünüz gibi köyümüzün yarısından fazlası yandı. Üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Köyde anılarım vardı, burada doğdum, büyüdüm dedi.

'EVDE KULLANACAK HİÇBİR ŞEY KALMADI'

Köye geldiklerinde her yerin yandığını söyleyen Nurhan Aydoğan, Yangından geriye büyük büyük korlar kalmış, onlar yanıyordu. Evde kullanılacak hiçbir şey kalmadı. Hepsi yandı. Çok üzgünüz ama Allah beterinden korusun. Yangın sırasında Biga'daydık. Motorumuz yandı. Zeytin silkme makinalarımız vardı, yaygılarımız vardı, tarla malzemelerimiz vardı. Evin içinde kaşıklara varıncaya kadar her şey yandı diye konuştu.

VALİ TORAMAN SAÇAKLI KÖYÜNDE

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyünde çıkıp, Saçaklı köyüne sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Çanakkale merkezdeki ve Bayramiç'teki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını yineleyen Vali Toraman, Şu anda ekiplerimiz soğutma çalışmaları devam ediyorlar. Öte yandan yangından etkilen alanlarda hasar tespiti için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Sayın Bakanımızın da talimatlarıyla 6 ekip oluşturduk. 6 ekip şu anda yangından etkilen alanları gezerek hasar tespitlerini yapıyorlar. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanımızın talimatıyla da 3 ekibimiz de tarımsal zararları tespit ediyor dedi.

'GÜNÜN SONUNDA HASAR TESPİTİ NETLEŞMİŞ OLACAK'

Vali Toraman, Bayramiç yangınından risk altında gördüğümüz 5 köyümüzü tahliye kararı almıştık. Dolayısıyla herhangi bir can kaybımız yok. Ciddi manada bir yaralımız yok. Özellikle bu köyde yangın bazı evlere ve ahırlara sirayet etti. Arkadaşlarımız ona da müdahale ettiler. Şimdi onun tespitini yapıyorlar. Günün sonunda hasar tespiti netleşmiş olacak. Tedbiren ekiplerimizi, yangın mahallinde muhafaza ediyoruz. Bütün arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Bir taraftan da soğutma çalışmaları devam ediyor. Onu takip ediyoruz diye konuştu.

'4 ŞÜPHELİYLE İLGİLİ İŞLEM YAPILDI'

Her iki yangının da çıkış mahalliyle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kolluk kuvvetlerinin, olay yeri inceleme ekiplerinin gerekli tespitleri yaptığını söyleyen Vali Toraman, Konu, savcılık tarafından takip ediliyor. Çanakkale merkezdeki yangınla ilgili olarak çeşitli ihbarlar gelmişti. O ihbarlar değerlendiriliyor. Burası için de olay yer inceleme ekipleri tespitlerini Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşıyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikat, onların talimatına göre yürüyor. Merkezdeki yangının ilgili bir ihbar üzerine 4 şüpheliyle ilgili işlem yapıldı. Kesin netice savcılık tahkikatı sonucunda belli olacak. Bütün ihbarlar ve bütün olay yeri tespitleri değerlendiriliyor dedi.