Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Çanakkale merkez, Biga ve Lapseki ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çanakkale merkez, Biga ve Lapseki ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün İl Merkezi ve ilçelerde Uyuşturucu Madde Satışı yapan ve Kullanan Şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Biga Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince yapılan müşterek çalışmalarda merkez, Biga ve Lapseki ilçelerinde 5 şahsın yapılan üst ve araç aramasında 956,13 gram sentetik cannabinoid (Bonzai), 112,58 gram sıvı uyuşturucu materyal, 74,26 gram metamfetamin, 38,89 gram amfetamin, 1,13 gram kokain, 151 adet ecstasy, 8 adet sentetik ecza, uyuşturucu emdirilmiş kağıt, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat (payp) ele geçirildi.

5 şahıs hakkında TCK 188/3 (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak) ve TCK 191 (Uyuşturucu madde Kullanımı) suçlarından işlem yapılmasının ardından işlemlerinin akabinde mevcutlu olarak ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilerek, adli merciilerce tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - ÇANAKKALE