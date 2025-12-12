Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışmalarda gerçekleştirilen operasyonda, sentetik uyuşturucu madde yapımında kullanılan 103 gram hammadde, 232 sentetik uyuşturucu ecza hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 31 bin 580 lira ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan K.Ö. ve V.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.