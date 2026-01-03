Haberler

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan biri tutuklandı. Operasyon kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ve aparat ele geçirildi.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 23-31 Aralık arasında, uyuşturucu suçlarına yönelik Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) üzerinden icra edilen 284 uygulamada yapılan 13 bin 244 şahıs ve 3 bin 251 araç sorgusu gerçekleştirdi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptıkları ve kullandıkları tespit edilen 15 şüpheliye ait 4 adres ve 4 araca yönelik operasyonlarda 22 gram sentetik uyuşturucu madde, 28 gram esrar, 21 sentetik uyuşturucu ecza hap, 43 fişek, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, sigara sarma kağıdı, 14 bin 100 lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarında işlem başlatıldı.

Şüphelilerden biri sevk edildiği mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mümkün değil' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar

"Mümkün değil" denilen oldu! Arda için şoke eden karar
Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Görüşmeler başladı

Hakan imzayı atıyor! Görüşmeler başladı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı
Saldırıların ardından Venezuela Savunma Bakanı sığınaktan açıklama yaptı

Saldırılarda öldüğü söylenen savunma bakanı sığınaktan açıklama yaptı
'Mümkün değil' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar

"Mümkün değil" denilen oldu! Arda için şoke eden karar
Osimhen'den 750 bin dolarlık hamle! Görenler gözlerine inanamadı

Osimhen'den 750 bin dolarlık hamle! Görenler gözlerine inanamadı
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştirecek delil