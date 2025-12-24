Haberler

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Çanakkale'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan biri tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, esrar ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarına yönelik 16-23 Aralık tarihleri arasında çalışma yürütüldü.

Jandarma ekiplerince 12 bin 633 kişi ve 3 bin 650 aracın sorgulandığı operasyonlarda, ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 55 gram sentetik uyuşturucu madde, 7 gram esrar, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 1'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
