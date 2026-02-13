Haberler

Çanakkale'de üvey babasını av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, üvey babası Emrullah Çiloğlu'nu av tüfeğiyle öldüren 17 yaşındaki Y.S.A. tutuklandı. Olay, baba ile eşi arasında çıkan tartışma sırasında gerçekleşti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde üvey babasını av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı.

Kocagür köyünde yaşayan üvey babası Emrullah Çiloğlu'nu (37) evdeki tüfekle öldüren 17 yaşındaki Y.S.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Y.S.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Kocagür köyünde yaşayan Emrullah Çiloğlu, eşiyle arasında çıkan tartışmaya müdahil olan üvey oğlu Y.S.A'nın evdeki av tüfeğiyle ateş açması sonucu yaşamını yitirimişti. Şüpheli Y.S.A, jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Tunç - Güncel
