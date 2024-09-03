Çanakkale'de trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü toprağa verildi
Çanakkale'nin Çan ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Gökhan Güven'in cenazesi Göle köyünde düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, köy halkı ve iş arkadaşları katıldı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.
Çan-Çanakkale çevre yolunda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi Gökhan Güven (36) için Göle köyünde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Güven'in ailesi, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, köy halkı ve iş arkadaşları katıldı.
Güven'in cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.