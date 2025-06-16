Çanakkale'de Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Erol Uysal ve annesi Hatice Uysal hayatını kaybetti. Kaza, Aladağ köyü yakınlarında meydana geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Erol Uysal (46) ile annesi Hatice Uysal hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Aladağ köyü yakınlarında meydana geldi. Ezine'den Geyikli yönüne giden Şaban Yılmaz yönetimindeki 17 AGU 684 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Erol Uysal'ın (46) kullandığı 17 EY 439 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Erol Uysal ile annesi Hatice Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Erol Uysal ile annesi Hatice Uysal'ın cenazesi Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İran'dan sonra bir ülke daha İsrail'i balistik füzelerle vurdu
İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke: Bize söz verdiler

İşte İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu

Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapık! Suçunu itiraf etti: Evet çektim, siliyorum

Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapık! Rezilliğini böyle itiraf etti
Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu

Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Piyasalar merakla bekliyordu! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo hayranı IShowSpeed'e Messi şoku

Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo hayranı IShowSpeed'e Messi şoku
Menajeri İstanbul'a geliyor! Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu bombası

Süper Lig devinden Hakan bombası
Polis memuru, ev arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti

Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.