Çanakkale'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çanakkale'den Balıkesir istikametine giden H.A. idaresindeki 17 AAD 047 plakalı hafif ticari araç, Sapanca köyü kavşağında, İ.Y. yönetimindeki 17 SK 517 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki N.A, Ö.A. ve A.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel