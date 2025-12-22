Haberler

Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerden 2'sinin cenazesi toprağa verildi

Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerden 2'sinin cenazesi toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerden ikisinin cenazesi defnedilirken, diğer ölenlerin cenazelerinin farklı illerde toprağa verileceği açıklandı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölenlerden 2'sinin cenazeleri defnedildi.

Çanakkale-Lapseki kara yolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Neslihan Soysal ve eşinin babaannesi Hanife Soysal'ın cenazeleri Biga'nın Pekmezli köyüne getirildi.

Cenazede, Neslihan Soysal'ın 5 ay önce evlendiği eşi ve aynı kazada yaralanan Mustafa Soysal taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Neslihan Soysal ile Mustafa Soysal'ın babaannesi Hanife Soysal'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Bu arada Neslihan Soysal'ın annesi Feray Akın'ın da 8 yıl önce Anneler Günü gezisi için İzmir'den yola çıkan midibüsün Muğla-Marmaris kara yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden diğer 3 kişinin cenazelerinin ise İstanbul, Sakarya ve Trabzon'da toprağa verileceği belirtildi.

Çalıştıkları şirketin il merkezinde düzenlediği yemekten, iş arkadaşları Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile 35 APD 325 plakalı otomobille ayrılan sürücü Onur Aytekin Çalışkan, OSB yakınındaki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmıştı. Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Saltıkaltı mevkisinde ters yöne girerek, Lapseki yönünden gelen ve rahatsızlanan babaannesi Hanife Soysal'ı il merkezindeki hastaneye götüren Mustafa Soysal idaresindeki 17 LP 800 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Kazada, mühendisler Osman Göksu, Doğukan Samet Eğer, Onur Aytekin Çalışkan, Neslihan Soysal, Hanife Soysal hayatını kaybetmiş Mustafa Soysal yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
İşte 2025'in en çok konuşulan olayları

En çok bunları konuştuk! İlk sırada Türkiye'yi yasa boğan olay var
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı
Bolu'da korkutan deprem

Bolu'da korkutan deprem
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var

Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
title