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Çanakkale'de DHKP/C Terör Örgütü Propagandası Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Çanakkale'de, İstanbul Çağlayan Şehit Mehmet Selim Kiraz Adliyesi'nde gerçekleştirilen saldırı sonrası sosyal medya hesabından DHKP/C terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen D.U.Ö., polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

ÇANAKKALE'de sosyal medya üzerinden DHKP/C terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen D.U.Ö., yakalanıp, tutuklandı.

?İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat'ta İstanbul Çağlayan Şehit Mehmet Selim Kiraz Adliyesi'nde DHKP/C terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası D.U.Ö.'nün sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, D.U.Ö.'yü operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan D.U.Ö. işlemleri sonrası 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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