Çanakkale'de DHKP/C Terör Örgütü Propagandası Yapan Şüpheli Tutuklandı

?İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat'ta İstanbul Çağlayan Şehit Mehmet Selim Kiraz Adliyesi'nde DHKP/C terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası D.U.Ö.'nün sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, D.U.Ö.'yü operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan D.U.Ö. işlemleri sonrası 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel