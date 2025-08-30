Çanakkale'de TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Devam Ediyor

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması Gökçeada Havalimanı'nda 4. gününde de devam etti.

Sabit Kanat kategorisinde düzenlenen ve "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" görevlerinden oluşan yarışmanın 4. gününde müsabakalar yapıldı.

Takımlar, kendi tasarladıkları İHA'larla ve yazılımlarıyla Gökçeada Havalimanı'ndaki alanda yarıştı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gururu gökyüzünde yaşanıyor. Gökçeada semalarında gençlerimizin azmi ve başarısı, milletimizin gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Siz de bu büyük heyecana ortak olun." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, GESTAŞ tarafından Çanakkale İskele'den Gökçeada Havalimanı'na gidiş ve dönüşlerin ücretsiz sağlandığı, Çanakkale, Eceabat ve Kabatepe'deki GESTAŞ İskelesi'ndeki gişelerden temin edilebileceği kaydedildi.