Çanakkale'de tarlasındaki su dinamosuna elektrik bağlamak isteyen kişi akıma kapılarak öldü
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Çanakkale'nin Biga ilçesindeki tarlasında bulunan su dinamosuna elektrik bağlamak isteyen kişi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki tarlasında bulunan su dinamosuna elektrik bağlamak isteyen kişi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Otlukdere köyündeki Gölet mevkisinde bulunan tarlasındaki su dinamosuna elektrik bağlamak isteyen Necip Sarıdal (34) akıma kapıldı.
Olayı görenlerin haber vermesi üzerine tarlaya gelen sağlık ekipleri Sarıdal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Necip Sarıdal'ın cansız bedeni Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel