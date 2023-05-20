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Çanakkale'de tarlasındaki su dinamosuna elektrik bağlamak isteyen kişi akıma kapılarak öldü

Çanakkale'de tarlasındaki su dinamosuna elektrik bağlamak isteyen kişi akıma kapılarak öldü

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki tarlasında bulunan su dinamosuna elektrik bağlamak isteyen kişi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki tarlasında bulunan su dinamosuna elektrik bağlamak isteyen kişi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Otlukdere köyündeki Gölet mevkisinde bulunan tarlasındaki su dinamosuna elektrik bağlamak isteyen Necip Sarıdal (34) akıma kapıldı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine tarlaya gelen sağlık ekipleri Sarıdal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Necip Sarıdal'ın cansız bedeni Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Güncel Haberler

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