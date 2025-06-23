Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, yayaköy köyü Ovalar mevkisinde tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Yayaköy köyü Ovalar mevkisinde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, orman bölge ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekili alandaki yangına ilk müdahaleyi 18 Mart Termik Santrali itfaiye ekibi yaptı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz ve Çan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok

Merak edilen soruya Rusya'dan yanıt var!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili evinde ölü bulundu
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız
Sırbistan, İsrail'e mühimmat satışını durdurdu

İran saldırısı sonrası mühimmat satışını durdurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.