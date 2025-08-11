Çanakkale'de Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

ÇANAKKALE'nin Kepez beldesindeki tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Merkeze bağlı Kepez beldesinde tarım arazisinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.