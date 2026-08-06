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Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yapan Tanker Demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yapan Tanker Demirletildi
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Çanakkale Boğazı'nda Mısır'dan Rusya'ya giden 269 metre uzunluğundaki Kamerun bayraklı 'Regal-1' isimli boş tanker, Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı. Durum yetkililere bildirilirken, bölgeye römorkör sevk edildi. Diğer gemiler bilgilendirildi ve arızalanan tanker römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan 269 metre uzunluğunda boş tanker, römorkör tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

Mısır'dan Rusya'ya giden 269 metre uzunluğundaki Kamerun bayraklı 'Regal-1' isimli boş tanker, Çanakkale Boğazı Gelibolu açıklarına makine arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan tanker römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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