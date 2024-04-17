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Çanakkale'de su kanalı açma çalışması sırasında göçük: 2 kişi toprak altında kaldı

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde su kanalı açmak için yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi toprak altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, su kanalı açmak için kazı yapılırken meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

KANAL ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK OLUŞTU

Kangırlı köyünde bir tarlanın kenarında su çıkarmak amacıyla iş makinesiyle başlatılan kanal çalışması sırasında yaşanan göçükte 3 işçi toprak altında kaldı. Olayı gören kepçe operatörünün ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla kurtulan 1 kişi, sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 KİŞİYİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerinin de katılımıyla toprak altındaki 2 kişiye ulaşmak için başlatılan çalışma sürüyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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