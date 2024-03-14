Çanakkale'de 'Son Akşam Yemeği' filmi gösterildi
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan 'Son Akşam Yemeği' filmi, Çanakkale'de gösterildi. Film, Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi Çanakkale'de gösterildi.
Levent Onan'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğinin konu edildiği film, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Troya Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.
Filmi, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ile ÇOMÜ Genel Sekreteri Oğuz Ünal'ın yanı sıra çok sayıda üniversite öğrencisi izledi.
"Son Akşam Yemeği" filminde Engin Şenkan, Onur Tuna, Azra Aksu, Pelin Akil, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Çonka, Nehir Gökdemir ve Aslı Tandoğan rol alıyor.