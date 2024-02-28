Çanakkale'de Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirilen Kamyonun Sürücüsü Gözaltına Alındı
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, trafikte takibe alınan bir kamyonun içerisinde 11 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Kamyonun sürücüsü gözaltına alındı ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı.
Çanakkale'de polis ekiplerince sentetik uyuşturucu ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.
Trafikte takibe alınarak durdurulan kamyonda arama yapıldı.
Araca gizlenen 11 kilo 900 gram sentetik uyuşturucuyu, narkotik madde arama köpeği buldu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.