Çanakkale'de Sağlık Botunda Patlama: 1 Sağlık Personeli Hayatını Kaybetti
Çanakkale Kumkale mevkisinde bulunan Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlama sonucunda bir sağlık personeli hayatını kaybetti, bir vatandaş ise yaralandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Sağlık Bakanlığınca, Çanakkale Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği ve 1 sağlık personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale Merkez Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir. Sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve büyük sağlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."